Würselen.

Mit der Mehrheit von SPD und CDU hat der Stadtrat Würselen in der Nacht zu Mittwoch entschieden, dass die Goldbeck Public Partner GmbH eine neue Gesamtschule an der Krottstraße für Würselen errichtet. Grüne, FDP und UWG lehnten einen Neubau ab und hielten an ihrem Konzept der Sanierung der Realschule Tittelsstraße fest.