Herzogenrath - Naturfreunde Herzogenrath-Merkstein laden zum Bauchtanz und Ausstellung ein

Herzogenrath. Die Naturfreunde (NF) Herzogenrath-Merkstein laden für Sonntag, 25. März, ins NF-Haus an der Comeniusstraße 9, ein. Der Morgen beginnt um 9 Uhr mit dem Frühlingsfrühstück.

Hierzu ist eine verbindliche Anmeldung bei Hausreferentin Traudy Stefani, Telefon02406/61371 oder stefani-traudy@t-online.de, nötig. Der Kostenbeitrag beträgt 6 Euro.

Unabhängig davon erfolgt anschließend bei freiem Eintritt ein kurzer Auftritt der Bauchtänzerin „Aline“, bevor der NF-Vorsitzende Bruno Barth die Bilderausstellung von Jochen Jung bei Anwesenheit des Künstlers eröffnet. Der Herzogenrather Jochen Jung – gelernter Diplom-Sozialpädagoge – arbeitet als Hobbykünstler seit 1985 und als freischaffender bildender Künstler seit 2005. Er malt und er schreibt Gedichte. In den vergangenen Jahren zeigte er seine Werke bei verschiedenen Ausstellungen in der Region Aachen, aber auch schon in Düsseldorf und Köln. Er leitet mehrere Malprojekte und -kurse in verschiedenen Einrichtungen. Jung wird am Sonntag auf Wunsch auch Erklärungen zu seinem Schaffen abgeben und Fragen beantworten.

Seine Bilder werden rund zwei Monate im NF-Haus zu den Öffnungszeiten des Hauses (bei Veranstaltungen und in der Regel sonntags ab 15 Uhr) zu sehen sein.