Herzogenrath - Natur- und Umweltschutzverbände aktiv für Artenvielfalt

Herzogenrath.

„Wir haben die ersten konkreten Schritte vereinbart, um in der Praxis voranzukommen!“ So zufrieden äußerten sich die in Herzogenrath tätigen Natur- und Umweltschutzverbände Naturfreunde, BUND, NABU, AG Wurmtal, Soziokulturelles Zentrum Klösterchen und Biolandhof Gut Paulinenwäldchen nach ihrem zweiten „Runden Tisch: Für die Artenvielfalt. Gegen das Insektensterben“.