Baesweiler - Narrenzunft würdigt Baesweilerer Kulturamt mit Goldenem Wappen

Baesweiler.

Es sind wieder „goldenen Zeiten“ in der Stadt des Löwen und ganz speziell an der Burg: Die KG Narrenzunft Baesweiler hat am Sonntagmittag ihr „Goldenes Wappen“ an das Kulturamt der Stadt verliehen. Selten habe es wohl ein Preisträger so sehr verdient – so lauteten die meisten Meinungen bei den munteren Narren im Plenum.