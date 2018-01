Alsdorf - Nachwuchs geht bei Alemannia Mariadorf auf Torejagd

Alsdorf.

Nur ausschließlich mit Routine packen die Verantwortlichen das Projekt sicherlich nicht. Alemannia Mariadorfs Jugendabteilung steckt aber stets sehr viel Herzblut in ihre Turniere, um den Richard-Weidenhaupt-Pelzer-Gedächtniscup. So war es auch im ersten Teil des 14. Gedächtnisturniers. Das wurde ausgetragen in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen am Heidweg.