Weitere Informationen zur Nachbarschaftshilfe

Wer sich in Merkstein und Umgebung ehrenamtlich in der Nachbarschaftshilfe engagieren will, kann sich im Quartiersbüro „Mitten in Merkstein“ melden.

Ursula Kreutz-Kullmann ist telefonisch unter Telefon 02406/8096860 zu erreichen. Bei Fragen kann auch eine E-Mail an u.kreutz@awo-aachen-land.de gesendet werden.