Alsdorf - Nach Trafobrand: Privathaushalte in Alsdorf haben wieder Strom

Alsdorf. Nach einem Feuer in einem Alsdorfer Trafowerk haben rund 7000 Haushalte seit rund 1 Uhr in der Nacht wieder Strom. Mithilfe mobiler Generatoren würden vorübergehend alle Privathaushalte beliefert, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht zum Freitag. Die rund 30 betroffenen Gewerbebetriebe müssten hingegen bis Samstag ohne reguläre Stromversorgung auskommen.

Sammelstellen und Infopunkte Feuerwehr und Polizei hat für die Betroffenen Sammelstellen und Infopunkte errichtet: An der Polizeiwache: Hauptstraße 117, 52477 Alsdorf An der Feuer- und Rettungswache: Am Feuerwehrhaus 1, 52477 Alsdorf Am Feuerwehr-Gerätehaus Hoengen: Alte Wardener Str. 53, 52477 Alsdorf An der Grundschule Hoengen: Falterstraße 6, 52477 Alsdorf Im Auto-City: Otto-Hahn-Straße 8, 52477 Alsdorf Video Tausende Haushalte ohne Strom durch Brand in Trafo-Station Bildergalerie Stromausfall in Alsdorf nach Trafo-Brand

Die Versorgung für medizinische Einrichtungen und ein Altenheim war vorrangig wieder eingerichtet worden. Seit der Nacht haben auch die Privathaushalte dank 30 leistungsstarker Aggregate wieder Strom, es wird jedoch gebeten, auf den Einsatz stromintensiver Geräte zu verzichten. Die Gewerbegebiete sollen im Laufe des Tages an die Notversorgung angeschlossen werden.

Aktuell ist ein Bürgertelefon eingerichtet, unter der Rufnummer 0241/432379999 werden Fragen beantwortet. Zudem weist die Wehr darauf hin, dass es aufgrund des Stromausfalls auch zum partiellen Ausfall beziehungsweise Störungen des Mobilfunknetzes kommen kann. In diversen Stellen im Stadtgebiet wurden deswegen ergänzend Infopunkte eingerichtet (siehe Karte).

Sollte sich erweisen, dass das Infotelefon nicht in Anspruch genommen werden kann, erwägt die Feuerwehr Lautsprecherdurchsagen. Zudem wird die Polizei verstärkt auf Streife unterwegs sein. Infolge des Brandes sind im Stadtgebiet auch einige Ampeln ausgefallen. Der Verkehr wird durch Polizeibeamte geregelt. Die Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit gebeten.

Betroffen von der Notsituation sind die Ortsteile Schaufenberg, Bettendorf, Mariadorf und Hoengen sowie Teile des Gewerbegebiets Schaufenberg. Grund dafür war ein Feuer in einem Umspannwerk an der Maurerstraße in Schaufenberg, das gegen 11 Uhr am Donnerstag gemeldet worden war und erst verzögert gelöscht werden konnte, da die Trafos anfangs noch unter Spannung standen.

Als die Einsatzkräfte die Tür zu der 8x20 Meter großen Halle öffneten, kam es zu einem so genannten Backdraft, einer Rauchgasexplosion mit Stichflamme, deren Druck einen der Wehrleute umriss, wie Wehrsprecher Christoph Simon berichtet. Als die Trafos dann rund eine Stunde später alle stromlos geschaltet und geerdet waren, hatte die Wehr das Feuer schnell gelöscht, konnte das Gebäude aufgrund des Hitzestaus aber zunächst noch nicht betreten.