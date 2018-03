Alsdorf - Nach fast zwei Wochen: Vermisster Alsdorfer wieder aufgetaucht

Alsdorf. Eine gute Nachricht veröffentlichte die Polizei der Städteregion Aachen am Dienstagnachmittag: Ein als vermisst geltender Mann aus Alsdorf ist wieder wohlbehalten aufgetaucht.

Der 41-Jährige war am 1. März hatte am Vormittag seine Wohnung in Alsdorf verlassen und war verschwunden. Es begann eine großangelegte Suche, bei der auch ein Hubschrauber und ein Suchhund eingesetzt wurden. Eine Hundertschaft der Polizei aus Mönchengladbach durchkämmte noch am Nachmittag und Abend den Broicher Wald in Richtung Alsdorf. Auch am Heilig-Geist-Gymnasium im Würselener Stadtteil Broich sammelten sich die Beamten der Polizei bei der Suche.

Nun, fast zwei Wochen später, meldete sich der Gesuchte von sich aus auf einer Polizeiwache. Er werde medizinische betreut. „Die Aachener Polizei bedankt sich für die Mithilfe aus der Bevölkerung“, sagte Polizeisprecherin Petra Wienen.