Würselen.

Musikalische Premiere im „Dörflein“: Gemeinsam gestalteten der Männerchor „Orphea“ Bardenberg unter der Leitung von Willi König und der gemischte „Ökumenische Chor“ unter Volkmar Michl zur Einstimmung auf die Geburt Jesu in Bethlehem ein beeindruckendes, ausgesprochen adventliches Konzert in der festlich illuminierten Pfarrkirche St. Peter und Paul, in das auch die recht zahlreichen Besucher einbezogen wurden.