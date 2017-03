Musicalprojekt bei Ferienspielen Letzte Aktualisierung: 10. März 2017, 13:44 Uhr

Herzogenrath. Auch im 31. Jahr der Ferienspiele in den Sommerferien gehen dem Jugendverband der KJG (Katholische Junge Gemeinde) St. Josef in der Gemeinde in Straß nicht die Ideen aus. So soll es in diesem Sommer erneut zu einem bemerkenswerten Projekt kommen.