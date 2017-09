Alsdorf.

Der Bundestagswahlkampf, so der oft erhobene Vorwurf, sei in diesem Jahr besonders langweilig. Von dieser angeblichen Lethargie ist jedoch im Wahlkreis Aachen II nichts zu spüren. Das wurde am Montagabend bei der Podiumsdiskussion der Kolpingsfamilie Alsdorf deutlich, wo sich die Direktkandidaten von sieben Parteien den Bürgern und der politischen Konkurrenz stellten.