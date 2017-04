Montagsgespräch: „Die Kirch ist jung“

Herzogenrath. Das nächste Herzogenarther Montagsgespräch am Montag, 10. April, von Jugendlichen der Pfarrgemeinde St. Gertrud gestaltet.

Unter dem Titel „Die Kirche ist jung!“ werden die jungen Christen Zeugnisse aus ihrem Glaubensleben geben. Dabei werden Fragen im Mittelpunkt stehen wie: Wer ist Jesus Christus für mich? Wie lebe ich meinen Glauben als junger Christ? Auf welche Widerstände und Schwierigkeiten stoße ich in meinem Glaubensleben? Was hilft mir zum Christsein? Wo engagiere ich mich? Was bedeutet die Kirche für mich?

Nach persönlichen Zeugnissen sind alle an diesem Abend eingeladen, in einen lebendigen Austausch über Nachfolge, Neuevangelisierung, über das Leben mit Gebet und Sakramenten einzutreten - und überhaupt über das Leben mit Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist, nachzudenken. „Ein perfekter Impuls zu Beginn der Heiligen Woche“, heißt es in der Einladung.

Am Montag, 24. April, wird Dr. Carsten Polanz, Mitarbeiter am Institut für Islamfragen und Hochschuldozent für Islamwissenschaft an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, zu dem brennend aktuellen Thema sprechen: Europäischer Islam oder islamisches Europa? Der Islam als Herausforderung für die westliche Welt“.

Nach einigen grundlegenden Informationen über die Anfänge und die Lehre des Islam im Vergleich mit dem christlichen Glauben wird er unter anderem den folgenden Fragen nachgehen: Welche unterschiedlichen Formen von Auffassungen im Hinblick auf Demokratie und Menschenrechte gibt es unter Muslimen? Welches Verständnis von Integration vertreten einflussreiche Bewegungen und Dachorganisationen hierzulande? Was macht den Salafismus und die Ideologie militanter Gruppierungen für junge Migranten hierzulande so anziehend?

Beide Abende beginnen um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Gertrud, Schütz-von-Rode-Straße/Ecke Erkensstraße. Im Anschluss sind alle Teilnehmer zu einem Imbiss eingeladen. Der Eintritt ist frei.