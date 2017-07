Nordkreis.

Verzögerung folgt auf Verzögerung folgt auf Verzögerung: An der Prämienstraße in Alsdorf hat sich immer noch nichts getan. Derweil erobert sich die Natur die Baugrube zurück. Vermarkter Ton Backes stellt nun aber in Aussicht, Mitte August mit den Tiefbauarbeiten beginnen zu wollen.