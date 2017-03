Würselen.

Einmal in einem großen Sinfonieorchester mitwirken zu dürfen, das ist der fromme Wunsch eines jeden Amateurmusikers. Für mehr als 30 von ihnen ging er beim zweiten Mitmach-Konzert – das erste fand in 2014 statt – des Sinfonieorchesters Aachen unter der Leitung von Generalmusikdirektor Kazem Abdullah im Würselener „Dom“ in Erfüllung.