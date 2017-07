Alsdorf.

Der CDU Stadtverband Alsdorf hatte in diesen Tagen zu seiner turnusmäßigen Mitgliederversammlung in die Siedlerklause in Alsdorf/Begau eingeladen. Neben einer Vielzahl von Mitgliedern durfte Jörg Peter, Vorsitzender des CDU Stadtverbands Alsdorf, als Ehrengäste den stellvertretenden Kreisvorsitzenden der CDU, Hendrik Schmitz, sowie ebenfalls den Alsdorfer Bundestagsabgeordneten Helmut Brandt herzlich begrüßen.