Mit sogenanntem Cannabis-Koffer in den Schulen

Würselen. Das Jugendamt Würselen führt an drei weiterführenden Schulen im Stadtgebiet ein Angebot zur Cannabis-Prävention für Schüler durch.

Das Angebot läuft im Rahmen der Kampagne „Stark statt breit“ zum Thema Cannabis, die der Arbeitskreis Suchtvorbeugung in der Städteregion Aachen von Herbst 2016 bis Frühjahr 2017 durchführt. An der Realschule, am städtischen Gymnasium und am Heilig-Geist-Gymnasium wird jeweils eine Klasse von Mitarbeitern des Jugendamtes samt „Cannabis-Koffer“ besucht.

Dieser enthält interaktive Methoden, um Informationen über die Substanz Cannabis, ihre Wirkungsweise, Risiken und Folgen zu vermitteln und eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Konsumverhalten anzuregen, unter anderem mit Hilfe eines „Schadstoff-Joints“ und durch ein „Quiz“.

Die Präventionsmaßnahme wird möglich durch die Kooperation des Jugendamtes mit den weiterführenden Schulen in Würselen und der Suchthilfe in der Städteregion Aachen. Der Arbeitskreis Suchtvorbeugung der Städteregion Aachen besteht aus Vertretern der Fachstellen für Suchtvorbeugung in der Stadt und Städteregion, den Jugendämtern, Polizei, Schulen, des Gesundheitsamtes aber auch der AOK und IHK.

Weitere Informationen zum Thema sind im Internet zu finden unter www.kiff-dich-nicht-weg.de bzw. auf der Webseite www.imblick.info sowie im Blog www.blog.suchthilfe-aachen.de.