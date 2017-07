Alsdorf.

Nach der Verleihung des Goldenen Meisterbriefes am 11. Dezember 2007 durch die Handwerkskammer Düsseldorf, vor der er auch am 11. Dezember 1957 die Meisterprüfung im Fleischerhandwerk ablegte, erhält Josef Schwinges aus Alsdorf-Hoengen im Rahmen einer Lossprechungsfeier mit dem Diamantenen Meisterbrief am Sonntag, 9. Juli, durch Obermeister Reiner Wilms von der Fleischerinnung Aachen eine weitere hohe Auszeichnung.