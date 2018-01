Merkstein. Die Merksteiner Billardfreunde waren Ausrichter der Landeseinzelmeisterschaften in der Freien Partie. Erstmalig traten dabei Spieler verschiedener Klassen in einem Turnier aufeinander, um den jeweiligen Sieger zu ermitteln. Erwartungsgemäß setzten sich die Spieler der höheren Klasse durch.

Thomas Frauenrath (Merkstein) gewann die Silbermedaille der Klasse 3 hinter Willi Jansen(Merzenich). In der Klasse 2 gewann Patrick Becker vor Heinz Niesen (beide Merzenich). Am gleichen Tag spielte der Merksteiner Spieler Khanh Nguyen sein Turnier der Klasse 5 in Gürzenich.

Gegen starke Konkurrenz konnte er die Silbermedaille gewinnen. Am 20.Januar sind die Merksteiner wieder Ausrichter einer Landesmeisterschaft, dann in der Disziplin Cadre 35/2.