Herzogenrath - Merksteiner Faustkämpfer schaffen mobilen Boxring an

Herzogenrath. Sedat Yilanci schildert mit Leidenschaft: „Wenn Du ohne Boxring trainierst, stehst Du irgendwann 20 Meter weiter in der Hallenecke“. Um gute Nachwuchs- und Seniorenarbeit leisten zu können, braucht man natürlich einen Ring. Aber der ist nicht „für‘n Appel un Ei“ zu bekommen. Also gingen Yilanci – er ist Geschäftsführer des Merksteiner Boxklubs „BamBam“ – und die Sportsfreunde in die Eigeninitiative.

Sie suchten Sponsoren, sammelten selbst, machten Werbung für ihren 2013 gegründeten Klub und haben nun ein stolzes Ergebnis. Der mobile Boxring ist da. „Den bauen wir in vier Minuten auf“, freut sich auch Klubvorsitzender Sezgin Kalyoncu über die neue Einrichtung.

Fünf mal fünf Meter misst die mobile Trainingsanlage und soll zunächst in der Halle am SVS-Sportplatz untergestellt bleiben. 5000 Euro mussten zusammengekratzt werden. „Dabei haben uns mehrere Menschen und deren Institutionen geholfen“, berichtet Sedat Yilanci. Einer der Förderer ist Manfred Borgs vom Herzogenrather Stadtsportbund, und auch der Regio-Sport-Bund in Person von Stephan Mayer griff dem jungen Verein kräftig unter die Arme. Nicht zuletzt auch weil der Verein zu den Stützpunkten zur Integration von Flüchtlingen wertvolle Arbeit leistet.

Das stellten sowohl Borgs als auch Mayer zur Einweihung der Anlage heraus. „So macht das Training doch sehr viel mehr Spaß“, lobte Yilanci und fand auch einen Fürsprecher in Thai-Box-Weltmeister Frederic Freikin, der die Faustkämpfer zu ihrem Jubeltag besuchte und auch einige Demonstrationen seiner Kunst anbot.