Nordkreis.

Bevor der große Applaus in der Manege aufbrandet, beginnt für alle Artisten der Tag zunächst mit dem Grund-ABC eines jeden Sportlers. Auch die jungen Teilnehmer der Motto-Ferienspiele „Zirkus, Zirkus!“ in Ofden mussten lernen, dass es nicht sofort auf das Trapez oder Hochseil geht, sondern jede Nummer mit Aufwärmen und Dehnen gut vorbereitet sein will.