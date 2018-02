Herzogenrath.

Maxime aus Herzogenrath kämpft nicht mehr in der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ um das Herz von Daniel Völz. Nach einem Wildwest-Einzeldate mit dem Bachelor in Texas verließ die 23-Jährige die Show in der sechsten Folge freiwillig und noch vor der Vergabe der Rosen, die das Ticket in die nächste Runde bedeuten. Kristina Toussaint sprach mit Maxime Herbord über ihr plötzliches Ausscheiden.