Alsdorf. Mit großer Mehrheit hat der Rat der Stadt Alsdorf am Donnerstagabend die Reduzierung der Realschule im Kultur- und Bildungszentrum (Kubiz) auf zwei Züge und die Einrichtung eines Hauptschulzweigs an der Marienrealschule (unter Beibehaltung der Dreizügigkeit) beschlossen.

Ulrike Wagner (CDU) hatte zwar appelliert, lieber die Schülerzahlenentwicklung abzuwarten, bevor man entscheide, welche Schule welche Zügigkeit erhalte. Und auch die Grünen sehen an der Kubiz-Realschule eine „Tendenz zu Dreizügigkeit“. Diese Bedenken führten aber zu keinem anderen Ergebnis. Und ob das Gymnasium am Kubiz über kurz oder lang mehr Platz benötige, sei reine Spekulation, so die Verwaltung.