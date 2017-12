Baesweiler - Margret Nußbaum lädt zur Bescherung in die Burg ein

Margret Nußbaum lädt zur Bescherung in die Burg ein Letzte Aktualisierung: 1. Dezember 2017, 18:22 Uhr

Baesweiler. „Heiliger Bimbam!“: So heißt die schöne Bescherung mit Margret Nußbaum am Dienstag, 19. Dezember, um 20 Uhr in der Burg Baesweiler an der Burgstraße 16.