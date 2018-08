Herzogenrath.

Weil ein 40 Jahre alter Mann einen 30-Jährigen mit einer Axt angegriffen hatte, musste die Bierstraße in Herzogenrath am Dienstagnachmittag wegen eines SEK-Einsatzes komplett gesperrt werden. Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste in einem Krankenwagen behandelt werden.