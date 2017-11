Alsdorf.

Als eine alte Bekannte kehrte Kiki Bragard ins Ofdener Schaffrath-Haus ein, um doch eine Premiere zu erleben. Die in der Aachener Kunstszene beheimatete Malerin gastiert mit ihren Werken regelmäßig unter anderem in Brüssel oder in Japan. In Fernost lernte sie einst auch den mittlerweile verstorbenen Professor Ludwig Schaffrath kennen, in dessen früherem Atelier sie nun erstmals alleine ihre Kunst präsentiert.