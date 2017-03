Herzogenrath.

Alle Theaterbegeisterten im Nordkreis und auch im angrenzenden Kreis Heinsberg sind bereits in großer Vorfreude, weil es am Freitag, 31. März und am Samstag, 1. April, jeweils um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) den jährlich üblichen Doppelpunkt mit zwei Theaterabenden am Ende der jeweiligen kleinen Tournee durch die Städteregion seitens des seit über 20 Jahren im Klösterchen beheimateten Aixpertentheaters gibt.