Herzogenrath - Löschzug Merkstein präsentiert die Jahresbilanz

Herzogenrath. Eine positive Entwicklung bei den Mitgliederzahlen konnte Löschzugführer Markus Schröder bei der Jahreshauptversammlung des Löschzugs Merkstein der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenrath verkünden.

Waren diese in den letzten Jahren kontinuierlich rückläufig, gelang es im Jahr 2017 fünf neue Mitglieder für den Dienst in der Einsatzabteilung zu gewinnen. Dem Jahresbericht war zudem zu entnehmen, dass die Feuerwehr in Merkstein im Jahr 2017 zu 42 Einsätzen ausrücken musste. Die Löschzugmitglieder leisteten 8636 ehrenamtliche Stunden.

Es gab Beförderungen: Feuerwehrmann: Tobias Grunewald, Nicolai Jürgens, Maximilian Smers, Bazmohammad Ahmadi und Tobias Storp; Oberfeuerwehrmann: Christian Gyrnich; Hauptfeuerwehrmann, Kevin Gilleßen, Karsten Wendt, Jens Altdorf, Unterbrandmeister, Christian Hövelmann und Roman Gute.