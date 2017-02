Live-Multimedia-Vortrag: Besser als jeder Rosamunde-Pilcher-Film Letzte Aktualisierung: 28. Februar 2017, 15:54 Uhr

Alsdorf. Was ist das Gefährlichste im Dartmoor? Ist Land’s End wirklich am Ende? Und was hat es mit dem Weltkulturerbe Stonehenge auf sich? Diese und viele andere Fragen beantwortet Hartmut Pönitz, wenn er sein Publikum mit seinem Live-Multimedia-Vortrag „Cornwall – Im Land der seefahrenden Gärtner“ zwei Stunden lang in Englands wilden Westen entführt