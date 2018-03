Weitere Aufführungen

im Klösterchen

Am Freitag, 16. März, und am Samstag, 17. März, finden jeweils um 20 Uhr im soziokulturellen Zentrum Klösterchen, Dahlemer Straße 28, Herzogenrath, zwei weitere Aufführungen des Stücks „Leise, sonst schrei‘ ich“ statt. Einlass ist um 19.30 Uhr.

Tickets gibt es im Vorverkauf (zwölf Euro) bei den Buchhandlungen Katterbach, der Infothek im Herzogenrather Rathaus sowie bei den Projekten DORV, Grenzenlos und Patchwork in Herzogenrath und zusätzlich am Tickettelefon Telefon 02406/93052 (Klösterchen, zur Hinterlegung an der Abendkasse). An der Abendkasse selbst kosten die Tickets 15 Euro.