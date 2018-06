Würselen - Lebensqualität der Patienten des Rhein-Maas Klinikums verbessern

Seit 1999 in Bardenbergund Marienhöhe tätig

Die gebürtige Rheinland-Pfälzerin hat eine langjährige Verbindung zum Haus. Bereits seit 1999 ist sie an den Standorten Bardenberg und Marienhöhe tätig, zunächst in der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin.

2007 wechselte sie als Fachärztin für Anästhesie in die neu geschaffene Schmerzklinik und ist an deren Aufbau und der Vernetzung mit niedergelassenen Fachärzten beziehungsweise mit anderen Kliniken und Verbänden maßgeblich beteiligt. Sie erwarb die Zusatzbezeichnungen „Notfallmedizin“, „Spezielle Schmerztherapie“ und „Palliativmedizin“, bevor sie die oberärztliche Leitung der Palliativstation übernahm, und beteiligte sich engagiert an der Entwicklung der palliativen Versorgung in der Städteregion.