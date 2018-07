Gesprächskreise und persönliche Selbsthilfeberatung

„Es ist großartig, wie Herr Braun die Pflege seiner Frau meistert“, sagt Gesundheits- und Krankenpflegerin Hatice Gülsen. „Er nimmt die vielen Abschiede als Tatsache an und entwickelt immer neue Strategien“, ergänzt Diplom-Sozialpädagogin Ursula Kreutz-Kullmann. „Durch den selbstverständlichen Umgang mit der Situation schöpft er Energie und behält Lebensqualität.“

Gülsen und Kreutz-Kullmann sind Akteurinnen im Netzwerk der Alzheimer-Gesellschaft Städteregion Aachen und bieten in Alsdorf und Herzogenrath Selbsthilfegruppen „Demenz“ an. Dazu gehören Gesprächskreise für Angehörige: In Alsdorf in der AWO-Tagespflege, Pommernstraße 2d, mittwochs, 1. August, 10. Oktober, 7. November und 12. Dezember, 10 bis 12 Uhr (Info: Tel. 0170/2255153). Und in Herzogenrath in der AWO-Tagespflege, Anne-Frank-Straße 2, mittwochs, 22. August, 19. September, 10. Oktober, 21. November und 12. Dezember, 17 bis 19 Uhr (Tel. 02406/8096866).

Wolfgang Braun, ist selbst zum wichtigen Ansprechpartner geworden. Er bietet telefonische Beratung und nach Absprache persönliche Gespräche an: Tel. 0178/2833508.

Auch in Würselen gibt es ein Gesprächsangebot, moderiert von Birgit Kessels, Infos und Termine samstags, 11 bis 13 Uhr: Tel. 02405/475063 oder birgit kessels@gmx.de.

Neben Beratung möchte die Alzheimer-Gesellschaft Sprachrohr in gesundheitlichen und sozialpolitischen Angelegenheiten sein, bietet zudem Info-, Schulungs- und Freizeitveranstaltungen an und baut Selbsthilfegruppen auf. Info, auch zu Mitgliedschaft oder Spenden: www.alzheimergesellschaft-aachen.de.

Rund 1,7 Millionen Menschen in Deutschland leben laut Alzheimer-Gesellschaft mit Demenz, die häufigste Form ist Alzheimer. Die Zahl ist aufgrund der demografischen Entwicklung steigend. „Es kann jeden treffen“, resümmiert Hatice Gülsen, ob als Betroffenen oder Angehörigen.