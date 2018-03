Kohlscheid - Lagerhalle in Kohlscheid steht in Flammen

Kohlscheid.

In Kohlscheid hat am späten Montagabend ein Garagenlager in der Weststraße gebrannt. Vier Löschzüge mit 72 Einsatzkräften waren laut Information der Frewiliigen Feuerwehr Herzogenrath seit 22.30 Uhr bis in die frühren Morgenstunden im Einsatz. Personen waren nicht in Gefahr.