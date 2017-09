Lagerfeuer-Trio: Druckvoller Sound

Alsdorf. Der Supporting-Act bei Bonte‘s fünfter Auflage der „N8schicht“ wird die „One Man Show“ von Carlos Cachafeiro sein. Der Sänger und Gitarrist mit spanischen Wurzeln und dem feurigen Temperament lässt es bei jedem seiner Auftritte so richtig krachen.

Mit seinen Entertainer-Qualitäten, seiner herausragenden Musik- und Bühnenperformance und seiner einzigartigen, authentischen, sympathischen Art macht Carlos einfach jede Veranstaltung zu einem Erlebnis der Extraklasse.

Er präsentiert die Pop- und Rock- Klassiker sowie zahlreiche aktuelle Hits aller Genres. Spontaneität und Flexibilität auf der Bühne verhalfen ihm zum Sieg bei der „Linus Talentprobe“ am Kölner Tanzbrunnen. Beste Stimmung garantiert.

Headliner des Abends in Konzertlänge: Das Lagerfeuer-Trio.

Was haben Lionel Richie, Stefanie Heinzmann, Brings und die Höhner gemeinsam? Richtig, sie alle durften die Bühne bereits vor bestens eingeheiztem Publikum nach dem Lagerfeuer-Trio betreten.

Dass sie es auch im Vorprogramm von namhaften Künstlern locker nehmen, bewies das Aachener Trio in den vergangenen Jahren auf diversen Open-Air-Veranstaltungen in der Region.

Dabei hat der Aachener Exportschlager sich nach über 500 Auftritten eine stetig wachsende Fangemeinde aufgebaut. So sind Bernd Weiß an der Gitarre, Heiko Wätjen am Kontrabass und Yann Le Roux an der Cajon nach zahlreichen Auftritten zwischen Wohnzimmer und Festivalbühne auch in der Region rund um Alsdorf längst keine Unbekannten mehr.

Im Cinetower gaben sich die drei Musiknomaden bislang allerdings nur hinter verschlossenen Türen die Ehre und ließen sich dort unter anderem nach grandios interpretierten Versionen des Soft Cell-Klassikers „Tainted Love“ oder der Queen-Hymne „Bohemian Rhapsody“ regelrecht feiern.

Veranstalter René Bontenbroich gelang es nun erstmalig, das Trio für einen öffentlichen Auftritt bei seiner Konzertreihe Bonte‘s N8schicht in die Kultstätte unter dem Wahrzeichen der Stadt zu locken.

Die unbändige Spielfreude, gepaart mit druckvollem Sound bei minimaler Besetzung, die Spontaneität der drei Musiker, und die an Comedy grenzenden Moderationen machen aus einer „Lagerfeuer-Show“ mehr als nur ein Konzert. Mitsingen wird hier ganz groß geschrieben.

Dabei reicht das riesige Repertoire von Hits der letzten vier Jahrzehnte über aktuelle Titel bis hin zu ohrwurmtauglichen Eigenkompositionen, garniert mit Kuriositäten von Leonard Bernstein bis Nirvana.

Schichtbeginn am Samstag, 7. Oktober, ist um 20 Uhr im Cinetower Alsdorf. Tickets gibt es an der Abendkasse oder im VVK im Plüsch oder unter Bonte-N8schicht@gmx.de.

Freut euch auf einen einzigartigen Abend mit einer Menge ehrlicher Live-Music und zwischenzeitlichen Knallern vom Plattenteller mit DJ Sledgehammer.

Dank der Unterstützung diverser Partner ist der Eintritt von zehn Euro im VVK und 13 Euro an der Abendkasse möglich.