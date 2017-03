Würselen.

Bei einem Kunstprojekt des Euregio-Kollegs sprachen Schüler unter der Leitung der Kunst- und Literaturlehrerin Birgit die Verse von 16 Gedichten in unterschiedlichen Sprachen auf Tondateien. Diese hängen nun in Nistkästen entlang der Baumallee in der Friedrichstraße und können dort gehört werden.