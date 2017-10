Herzogenrath.

„In Kunst sind wir“ – so einfach, aber doch vielsagend haben Laurenz Kogel und André Amkreutz die erste Gruppenausstellung der Künstlergruppe „Kunsthaus 15“ betitelt. Die beiden in der Region überaus bekannten und erfolgreichen Künstler wagten mit dieser Premiere den Schritt aus dem virtuellen Raum in das Kunst-, Kultur- und Wirtschaftszentrum (KKWZ ) Villa Herzogenrath.