Baesweiler.

Regale, die bis an die Decke reichen – vollgestellt mit Büchern. Tische und Drehregale, die sich bestimmten Sachbuchthemen, Romanen Kinderbüchern oder Krimis widmen. Wer Bücher liebt und mal in Ruhe in dem einen oder anderen blättern möchte, ist in klassischen Buchhandlungen gut aufgehoben, etwa in der von Mathilde Wild am Kirchplatz in Baesweiler.