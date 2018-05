Herzogenrath - KulturKirche präsentiert das Klexs-Tourneetheater

Herzogenrath. Auch aus Anlass des stadtweiten Realize-Festivals präsentiert die KulturKirche St. Josef Straß ein Familienkulturprogramm. Am Sonntag, 10. Juni, ab 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr) begrüßen auch die Mitveranstalter, die Bücherei St. Josef und das Evangelische Erwachsenenbildungswerk im Kirchenkreis Aachen, das Klexs-Tourneetheater in der Kirche.

Ein 50-minütiges Programm für alle Menschen ab 3 ist mit ihrem Stück „König Rattus und die Ritter der Käserunde“ geplant. Im Mittelpunkt des Stücks steht Leseratte Ratz, die in ihrem Lieblingsbuch schwelgen möchte. Doch die Buchstaben sind verschwunden. Eine echte Leseratte kann unter keinen Umständen auf ihre Geschichte verzichten. Unbedingt muss sie die Buchstaben wiederfinden und macht sich mit ihrer Leseratten-Freundin auf die abenteuerliche Suche nach den wertvollen Zauberzutaten für die Wörter.

Kinder und Eltern werden ihre Freude an dieser spannenden, lustigen und poetisch gespielten Geschichte haben.

Um möglichst allen Interessierten Zugang zur Kulturveranstaltung zu ermöglichen, haben die Veranstalter günstige Preise festgelegt. So zahlen Kinder 3 Euro, Erwachsene 5 Euro und Familien ab vier Personen rabattiert 13 Euro. Tickets sind im Vorverkauf an der Infothek im Rathaus, in den Buchhandlungen Katterbach und im Pfarrbüro, Josefstraße 6, (Montag und Mittwoch, 10 bis 12.30 Uhr, Donnerstag, 18 bis 19.30 Uhr) zu haben oder dort unter Telefon 02406/2255 (auch AB) zu ordern. An der Tageskasse können natürlich auch Eintrittskarten erworben werden.