Alsdorf - Kulturgemeinde Alsdorf stellt neues Format vor

Alsdorf. Als kleiner, gemeinnütziger Verein mit dem großen Konzertveranstalter in Alsdorf zu konkurrieren, der reihenweise die Stadthalle füllt, ist ein sinnloses Unterfangen. Das hatte Erdmann-Josef Löven schnell erkannt, als er den Geschäftsführerposten der Kulturgemeinde übernahm.

Auch vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Situation des vergangenen Jahres war also Umdenken angesagt.

Erstes Ergebnis: eine neue Reihe unter der Überschrift „Literarisches Frühstück – mit René Blanche und Tim Schroif“. Vier Termine sind bei immer gleicher Besetzung sonntags um 10 Uhr im Seminarraum für dieses Jahr geplant: 18. Februar, 27. Mai, 30. September und 2. Dezember.

Das Format sei auf „Leute, die sich gerne geistig anregen lassen wollen“, ausgerichtet, so Löven.

Die Idee dazu hatte streng genommen nicht er selbst. Der Leiter der Schauspielschule Aachen, also René Blanche, sei im vorigen Jahr an ihn mit der „Schneekönigin“ herangetreten. Leider viel zu kurzfristig sei die Veranstaltung angekündigt worden, entsprechend sei die Resonanz ausgefallen.

Dennoch sei Blanche gleich mit einer zweiten Anregung vorstellig geworden. Ähnlich wie im Jülicher Kulturbahnhof könne man doch in Alsdorf eine Lesung mit Frühstück anbieten... Lövens erste Reaktion: kein Format für die Stadthalle.

Nachdem der Gedanke aber in ihm gereift war, kamen ihm die Seminarräume in den Sinn. An runden, eingedeckten Tischen sollen nun knapp 100 Besucher Platz finden.

Auf den jungen Pianisten Schroif war Lövens das erste Mal in einem seiner Lieblingsrestaurants in Eschweiler gestoßen. Als er ihn dann ein zweites Mal in Alsdorf traf, sprach er ihn an.

Tickets im Vorverkauf

Am 18. Februar erwartet die Besucher also Texte unter anderem von Albert Camus, Tankred Dorst und Heinrich Henkel, in der Pause spielt Schroif „leichte Kost“.

Tickets sind ab sofort zum Preis von 20 Euro (auf den Plakaten sind fälschlicherweise 22,50 Euro genannt) vor Ort, im Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, sowie beim Kundenservice des Medienhauses, im Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz 2, Aachen, erhältlich.