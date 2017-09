Kulturforum auf Tour zur Buchmesse und nach Köln

Würselen. Das Kulturforum (KuFo) Würselen bietet in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Schillings eine Busfahrt zur Frankfurter Buchmesse an.

Vom 11. bis zum 15. Oktober steht Frankreich als Ehrengast der Buchmesse im Fokus des internationalen Mediengeschehens. Der Besuch erfolgt am Samstag, 14. Oktober. Abfahrt ist um 7.15 Uhr an der Drischer Straße. Die Rückfahrt ab Frankfurt erfolgt um 17 Uhr. Der Fahrpreis (inkl. Eintritt) beträgt 39 Euro. Aus organisatorischen Gründen werden die Anmeldung und die Barzahlung ausschließlich bei der Buchhandlung Schillings, Kaiserstraße 73, unter Telefon 02405/21151, erbeten.

Ein Konzert in der Philharmonie Köln besucht das KuFo am Samstag, 16. Dezember. Auf dem Programm des WDR-Sinfonieorchesters Köln stehen „Le Lac enchanté“ (Der verzauberte See), eine Musiklegende von Anatolij Ljadov, das Konzert für Klavier und Orchester in d-moll von Wolfgang Amadeus Mozart und die Sinfonie Nr. 4 in f-moll von Peter I. Tschaikowsky.

Abgefahren wird um 18 Uhr an der Drischer Straße (Höhe Berks). Die Ankunft in Würselen ist um 23.30 Uhr. Kosten: 47,50 Euro für Mitglieder , 49,50 Euro für Nichtmitglieder. Anmeldung ab heute telefonisch nur bei Günter Kölling, Telefon 02406/4631 oder Telefon 01703303757.