Baesweiler.

Spätestens am vergangenen Wochenende schrillten am Frühstückstisch die Alarmglocken bei allen „Hausmännern“. Wenn der ungeliebte Nachbar bei Tagesanbruch den Rasenmäher anwirft, ist der Hausherr in den allergrößten Nöten – die eigene Grünfläche lechzt nach langem Winterschlaf schließlich ebenfalls nach schweißtreibender Pflege.