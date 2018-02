Baesweiler - „Kultur nach 8“ in der Baesweiler Burg mit Dagmar Schönleber

Baesweiler. Mit Dagmar Schönleber kommt am Donnerstag, 1. März, 20.08 Uhr, ein neues Gesicht ins Kulturzentrum Burg Baesweiler, Burgstraße 16. Dagmar Schönleber raucht der Kopf: sie hat altersmäßig ihre Schuhgröße überholt.

Aber 40 ist das neue 30, sagt man, auch wenn der eigene Körper das Gegenteil behauptet. Der Vergleich zwischen dem Blick in den Spiegel und den Selfies auf Facebook zeigt: das Leben hat keinen Vintage-Filter. Aber: sind Falten okay, so lange man darüber twittert?

Was ist eigentlich in einer Gesellschaft los, die immer älter wird, aber gleichzeitig immer länger jung bleiben muss? Sie macht sich Gedanken zu Lebensmitte und Lebensmitteln. Karten sind an der Infothek im Rathaus Baesweiler an der Marienstraße erhältlich.