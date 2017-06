Alsdorf.

Größer, teurer. In der vergangenen Ratssitzung hat Bürgermeister Alfred Sonders erläutert, warum der geplante Sportplatz für das Kultur- und Bildungszentrum (Kubiz) in Alsdorf durch ein Kleinspielfeld erweitert werden muss und die Vereine einen höheren Raumbedarf haben. Das stieß in Reihen der Union und der Grünen auf Misstrauen.