Würselen.

Sanierung und Ausbau der maroden Kreuzstraße in Würselen werden erneut im Technik- und Bauausschuss beraten. Dieses Gremium hatte zwar bereits in seiner Juli-Sitzung den Ausbaubeschluss für den Teilabschnitt von Bahnhofs- bis Elchenrather Straße gefasst, und die Verwaltung arbeitet entsprechend an der detaillierten Ausführungsplanung und der Ausschreibung.