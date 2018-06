Würselen.

Bereits jetzt geht es auf den Straßen rund um das Rhein-Maas Klinikum Würselen (RMK) am Standort Marienhöhe eng zu. Busse und andere Fahrzeuge kommen an einigen Engstellen kaum aneinander vorbei. Vor allem in der Straße Mauerfeldchen sind „problematische Verkehrsverhältnisse“ zu verzeichnen, wie die Stadt Würselen sagt.