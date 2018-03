Würselen - Kreißsaal in Würselen wegen Grippewelle vorläufig dicht

Würselen. Wegen der Vielzahl erkrankter Mitarbeiterinnen hat das Würselener Rhein-Maas-Klinikum (RMK) am Freitag kurzfristig den Kreißsaal schließen müssen. Bis einschließlich Montag, 12. März, werden keine Frauen mehr zur Entbindung aufgenommen. Und auch die für kommenden Montag geplante Kreißsaalführung fällt aus.

„Wir haben zurzeit einfach keine Hebammen“, erläutert RMK-Pressesprecher Thomas Jansen auf Nachfrage unserer Zeitung. Akute Notfälle würden weiterhin versorgt. Auch die übrige gynäkologische Versorgung sowie Operationen würden wie geplant vorgenommen. Die von der vorläufigen Schließung betroffenen Schwangeren würden benachrichtigt und anderen Krankenhäusern in der Region zugewiesen.

Wegen krankheitsbedingter Engpässe beim Personal musste auch das Simmerather Krankenhaus eine Station vorübergehend dichtmachen, betroffen ist die chirurgische Ambulanz.

Die anderen Krankenhäuser in der Städteregion haben den Personalmangel bislang noch auffangen können. So der Sachstand am Freitag. Die Lage könne sich aber täglich ändern, sagt Holger Benend von der städteregionalen Pressestelle. Er betont, dass es sich bei den Erkrankungen der Mitarbeiter nicht grundsätzlich um Influenza handele.

Aber unter anderem wegen der wachsenden Patientenzahl aufgrund der herrschenden Grippewelle, die jetzt ihren Höhepunkt erreicht haben soll, ist die Situation in allen Krankenhäusern äußerst angespannt. Etwa in Stolberg, wo 12 Prozent der rund 900 Mitarbeiter wegen Krankheit ausfallen: „Wir müssen jeden Tag aufs Neue die Situation bewerten und versuchen, dort, wo es besonders eng wird, nachzusteuern“, teilt Heike Eisenmenger, Sprecherin des Bethlehem-Gesundheitszentrums, mit.

Will heißen: Wie in allen Häusern werden planbare Operationen verschoben, verzichtet Personal auf Urlaub, fährt Doppelschichten oder rotiert zwischen den Stationen, um weiterhin sicherzustellen, dass jeder versorgt werden kann, der Hilfe braucht. Zwecks Lagebild fragt das Gesundheitsamt der Städteregion alle Kliniken zurzeit täglich ab.

„Influenza ist generell meldepflichtig, auch jeder Ausbruch in einem Krankenhaus muss mitgeteilt werden“, sagt Holger Benend. Aktuell habe das Aachener Luisenhospital eine Station geschlossen, weil mehrere Patienten an Grippe erkrankt sind. Auch im Uni-Klinikum habe es einen Ausbruch gegeben, der aber schon wieder abgeklungen sei.

Grundsätzlich werde jeder Influenza-Patient im Krankenhaus isoliert, müssten sich Besucher beim Personal melden und Schutzkleidung überziehen. Das Gesundheitsamt appelliert an die Bevölkerung, die Hygieneregeln (Händedesinfektion, Mundschutz) zu beachten und Krankenbesuche derzeit auf ein Minimum zu beschränken – und zwar um keine Erreger einzuschleppen und um sich nicht selbst anzustecken gleichermaßen. „Man kann auch telefonieren“, rät Benend.

Die Gefahr, dass geschwächte Patienten über möglicherweise mit Influenza infiziertes Personal angesteckt würden, hält Benend indes für gering: In den Krankenhäusern werde größter Wert auf Hygiene gelegt, zudem jeder Mitarbeiter bei ersten Symptomen getestet, ob diese auf eine Grippe zurückzuführen sind, und entsprechend nach Hause geschickt.

Benend stellt überdies klar: „Krankenhäuser sind im Vergleich nicht überproportional von Grippe betroffen, sondern stellen zurzeit nur ein Abbild der Gesamtsituation dar.“ So solle sich jeder überlegen, ob er Menschenansammlungen momentan nicht allgemein meidet.