Trend in der Bekleidungsbranche: Pop-up-Store

Ein Pop-up-Store ist ein kurzfristiges und provisorisches Einzelhandelsgeschäft, das vorübergehend in leerstehende Geschäftsräume einzieht.

Das englische Verb „to pop up“ bedeutet übersetzt „plötzlich auftauchen“ oder „aufploppen“.

Viele Städte in der Region ziehen Pop-up-Stores als Möglichkeit in Erwägung, um dem zunehmenden Leerstand in den Innenstädten zu begegnen und Ladenstraßen wieder zu beleben.

Interessant sind Pop-up-Stores vor allem für neue Modelabels und junge Designer, die erst mal testen wollen, wie ihre Produkte bei den Kunden ankommen. Die Investitionen sind geringer als für ein langfristiges Geschäftskonzept und weniger anfällig für Neuentwicklungen der Branche.

Das Ziel eines Pop-up-Stores ist natürlich in erster Linie, die angebotenen Produkte zu verkaufen. Durch das plötzliche Auftauchen wird aber auch der empfundene Wert der angebotenen Ware gesteigert.