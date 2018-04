Würselen/Herzogenrath - Kraftfahrer sollen an Wurmbrücke ausgebremst werden

Würselen/Herzogenrath.

Jetzt ist es raus: Während sich die politische Mehrheit in Herzogenrath trotz aller Überlegungen in Sachen Verkehrsberuhigung im Kohlscheider Zentrum noch zögerlich zeigt, weil man eine wichtige Verkehrsverbindung nach Bardenberg nicht kappen wolle, würde man in der Nachbarstadt Würselen am liebsten schon Fakten schaffen.