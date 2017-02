Würselen.

Stimmung pur herrschte von der ersten bis zur letzten Minute im festlich dekorierten düvelstädtischen Gürzenich über vier Stunden lang vor, als dort die Kostümsitzung der KG „Au Ülle“ flott über die Bühne ging. Ein Knüller – Füller gab es nicht – jagte den anderen, so dass das bestens aufgelegte närrische Auditorium kaum Zeit zum Verschnaufen fand, was von ihm gerne in Kauf genommen wurde.