Hilfe für alle – unabhängig von Einkommen oder Problemen

Wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt – wurde im Jahr 2002 gegründet und funktioniert nach dem Franchise-Prinzip. Kommunen können das Modell für sich übernehmen, müssen es aber nicht. Bundesweit nehmen 250 Kontaktstellen mit mehr als 4000 Ehrenamtlern teil.

Die zentrale Stelle auf Bundesebene wird mit Bundesmitteln finanziert, Koordinierungsstellen wie die in Alsdorf (mit acht Stunden pro Woche) durch Landesmittel. Diese fließen in dem Fall über die drei Jugendämter an die Diakonie. Diese setzt die Maßnahme als Träger um.

Es handelt sich um ein Angebot für alle Familien, unabhängig von Einkommen oder Problemen. Pro Stunde ehrenamtlicher Unterstützung sollen die Familien laut Modell fünf Euro zahlen, die Alsdorfer Stelle hat sich aber dazu entschieden, die Summe offen zu lassen. Zwischen 50 Cent und fünf Euro wählen die Familien aus, sagt Teamkoordinatorin Martina Hill. Einen Einkommensnachweis müsse niemand erbringen. Von den Geldern erhalten die Ehrenamtler einen Fahrtkostenzuschuss.

Weitere Infos im Netz:

www.wellcome-online.de