FDP-Infostände und Piraten-Stammtisch

Die FDP plant zwei Informationsstände, um über die Bäderpläne zu informieren und Meinungen einzuholen: am Donnerstag, 22. Februar, 9 bis 12 Uhr, auf dem Wochenmarkt in Herzogenrath und am Freitag, 23. Februar, 10 bis 13 Uhr, auf dem Kohlscheider Wochenmarkt. Fraktionschef Björn Bock: „Wir bauen dieses Schwimmbad für die Bürger. Also ist uns deren persönliche Meinung besonders wichtig.“

Die Piraten haben ihren monatlichen Themenstammtisch am Mittwoch, 21. Februar, 20 Uhr, dem brandaktuellen Bäderkonzept gewidmet. Im „Robin Grillhaus“, Voccartstraße 55 in Straß, warten Fraktionsvorsitzender Kai Baumann und andere Piraten auf Mitbürger, die mehr zum Thema wissen wollen.